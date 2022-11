A seguito di articolate indagini avviate nei mesi scorsi, i militari della stazione Carabinieri Forestale di Benevento hanno deferito alla Procura di Benevento due persone per aver svolto, in assenza di autorizzazioni, dei lavori su beni paesaggistici, conseguentemente distrutto e deturpato aree classificate di bellezza naturale, sulla quale sarebbe stata poi edificata una costruzione come rinvenibile da scia presentata al Comune competente, in zona boscata il cui soprassuolo è stata recentemente percorso dal fuoco, nonché prodotto falsa attestazione in atto pubblico.

