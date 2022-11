Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Non abbiamo alcuna intenzione di entrare in questo governo, né di supportare la maggioranza. La nostra non sarà un’opposizione pregiudiziale. Non sarà come l’opposizione di chi incita le piazze senza mai offrire soluzioni concrete per il Paese”. Così Carlo Calenda al Festival de Linkiesta.