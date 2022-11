Per Fabio Cannavaro il ventaglio di soluzioni si è allargato a centrocampo, non per l’attacco. Dove lo scenario resta sostanzialmente lo stesso di quindici giorni fa, visto che l’unico che potrebbe tornare a disposizione è Simy, ma nella migliore delle ipotesi il nigeriano potrebbe essere pronto solo per sedersi in panchina. Niente da fare per Ciano che rischia di essere l’ultimo a rientrare tra i lungodegenti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia