Atlantia: opa Schema Alfa supera soglia 95%, avanti con delisting**

Treviso, 25 nov. (Adnkronos) – L’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Schema Alfa sulle azioni ordinarie di Atlantia S.p.A. registra 64.240.417 azioni (pari al 7,779% del capitale sociale) portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini, che si è conclusa oggi. Lo comunica Schema Alfa (veicolo di Edizione e Blackstone) sottolineando come tenuto conto delle Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, della Partecipazione Sintonia, delle Azioni portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini e delle 6.598.210 Azioni Proprie, la stessa Schema Alfa verrà a detenere alla data di pagamento ad esito della Riapertura dei Termini (ovvero il prossimo 2 dicembre), qualora i suddetti risultati provvisori ad esito della Riapertura dei Termini siano confermati, 792.196.557 azioni complessive, pari al 95,933% del capitale sociale di Atlantia che consentirebbe all’Offerente di portare avanti il Delisting del titolo.