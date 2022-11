Ucraina: sindaco Leopoli invita Meloni, ‘un caffè insieme quando verrà in visita’

Bergamo, 24 nov. (Adnkronos) – “Non è una bella cosa ma è comunque un grande piacere essere interrotto da lei. Mi deve dare la sua parola: le devo fare assaggiare il nostro caffè quando passerà per Leopoli per andare a Kiev a trovare Zelensky”. Lo ha detto, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sindaco di Leopoli Anatoly Fedoruk, durante il suo intervento alla XXXIX Assemblea nazionale in corso a Bergamo, dopo aver ripreso la parola successivamente all’interruzione del suo discorso da parte dell’intervento in video della premier italiana.

“Chiudiamo questo conflitto”, ha scherzato il sindaco di Leopoli. Da parte sua, la Meloni ha assicurato: “Senz’altro andrò a trovare il sindaco e ad assaggiare il caffè, quando mi recherò in Ucraina”.