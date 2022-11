Ucraina: Russia, ‘nessun dubbio sul successo dell’operazione militare speciale’

Mosca, 24 nov. (Adnkronos) – La Russia non ha dubbi sul successo della sua operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha detto durante una conferenza stampa il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Alla domanda se fosse d’accordo sul fatto che il futuro dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) dipenda dal successo dell’operazione speciale russa in Ucraina, Peskov ha risposto che “possiamo essere d’accordo con questo, con la riserva che il futuro e il successo dell’operazione speciale non sono in dubbio”.