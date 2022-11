Doha, 24 nov. – (Adnkronos) – Daniele Orsato è l’arbitro designato per dirigere la sfida tra Argentina e Messico, match del gruppo C del Mondiale di Qatar 2022, in programma sabato 26 novembre alle 20. L’arbitro italiano aveva già diretto la partita inaugurale tra la squadra di casa e l’Ecuador, vinta 2-0 dai sudamericani. Con lui ci saranno anche gli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Coppia italiana anche al Var con Massimiliano Irrati e Paolo Valeri.