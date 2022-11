Qatar 2022: il Portogallo soffre nel finale ma vince di misura, Ghana battuto 3-2

Doha, 24 nov. – (Adnkronos) – Esordio vincente al mondiale per il Portogallo che batte 3-2 il Ghana allo Stadium 974, nonostante una grande sofferenza nel finale. In avvio subito una grande chance sprecata da Cristiano Ronaldo, poi al 65′ il 5 volte pallone d’oro si conquista e trasforma il rigore che sblocca il match. Poco dopo André Ayew firma il pari, ma Joao Felix riporta avanti i suoi firmando il 2-1. Entra Leao e sigla il tris, Bukari la riapre nel finale e all’ultimo minuto Diogo Costa rischia il patatrac, perde palla ma Williams scivola al momento del tiro e i lusitani si salvano conquistano i tre punti che li portano al comando del gruppo H, davanti a Uruguay e Corea del Sud secondi a quota 1, Ghana fanalino di coda a zero.

Partita dai due volti, il primo tempo è uno dei più noiosi di questo inizio di Mondiale, con il Portogallo che tiene palla ma senza creare particolari pericoli e il Ghana, che si difende in undici dietro la linea della palla, riescendo a tenere lontani i lusitani dalla porta di Ati, tranne in un’unica occasione al 10′ quando Ronaldo si libera su splendido assist di Bernardo Silva, salvo poi trovare la deviazione del portiere ghanese. Tra i portoghesi è Otavio quello a provarci con maggiore continuità ma spesso con conclusioni deboli e facile preda del portiere avversario. La squadra africana invece non si è mai vista dalle parti di Costa, tanto che i difensori portoghesi hanno spesso giocato sulla linea del centrocampo.

Nella ripresa il match cambia registro: la prima occasione è dei ghanesi, con Kudus che dopo aver fatto tutto il terreno di gioco in progressione, tenta la conclusione di sinistro sfiorando il palo. Poco dopo arriva la svolta della partita con il rigore concesso dall’arbitro statunitense Elfath per atterramento in area di Ronaldo da parte di Salisu. Un contrasto che dal replay sembra veramente minimo, col difensore ghanese che colpisce più palla che piede. Il direttore di gara non va nemmeno a rivederlo al Var e dunque permette a Ronaldo di segnare il primo gol del suo Mondiale, grazie al quale diventa l’unico giocatore della storia del calcio ad aver segnato in 5 mondiali consecutivi.

La partita si accende improvvisamente, visto che dopo il gol del vantaggio portoghese, è il Ghana a buttarsi in avanti e a trovare in meno di dieci minuti il gol del momentaneo pareggio con Kudus che scappa sulla sinistra e poi crossa al centro dove Ayew anticipa Guerreiro e sigla l’1-1 al 73′. Non fanno in tempo ad esultare i rumorosi tifosi ghanesi che il Portogallo trova subito la via del nuovo vantaggio al 78′ grazie a un’invenzione in verticale di Bruno Fernandes che trova Joao Felix in area pronto a segnare il 2-1.

Il Ghana subisce il colpo e dopo due minuti subisce anche il 3-1, questa volta con il milanista Rafael Leao che ancora su assist di Bruno Fernandes trova la prima marcatura della sua carriera in Nazionale all’esordio in un Mondiale. Sembra tutto finito, ma il Ghana riapre la partita col subentrato Bukari, grazie anche all’errore difensivo di Cancelo, che fa infuriare Ronaldo. I 9 minuti di recupero non bastano agli africani per trovare il gol del pareggio, anche se Inaki Williams ci va vicinissimo rubando per una frazione di secondo la palla dai piedi di Diogo Costa prima di scivolare e permettere al portiere di recuperare la sfera.