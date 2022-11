Doha, 24 nov. – (Adnkronos) – Con il gol al 65′ su calcio di rigore con il quale ha portato in vantaggio il Portogallo contro il Ghana, Cristiano Ronaldo entra, ancora di più, nella storia dei Mondiali. Il 37enne attaccante di Madeira diventa il primo calciatore ad aver segnato in 5 differenti edizioni del massimo torneo per Nazionali (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).