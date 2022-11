Natale: Zoomarine, Zoolights prima volta in Italia con 100 luminarie interattive ispirate alla natura

Roma, 24 nov. (Labitalia) – E’ tempo di Natale a Zoomarine, il più grande parco marino italiano alle porte di Roma. Dal 3 dicembre all’8 gennaio è pronto il programma di eventi ed attività che accoglieranno gli ospiti con una serie di attrazioni e novità di richiamo. Un ritorno in grande stile che annuncia molte sorprese. A partire da un grande allestimento di luminarie artistiche della natura e dalle sembianze di animali marini: si chiameranno Zoolights, per la prima volta in Italia e saranno 100 luminarie interattive d’autore, ideate e pensate per immergersi in una atmosfera unica.

“Dopo 3 anni di assenza , non potevamo tornare a festeggiare il Natale senza proporre un’ampia offerta al nostro pubblico. Tutti i bambini fino a 14 anni entrano gratis, 3 nuove attrazioni e regaliamo Zoolights: un’esperienza sensoriale mai vista prima in Italia. I nostri ospiti si immergeranno in una atmosfera magica e sognante, accompagnata dalla Casa di Babbo Natale, dalla pista di pattinaggio e tutte le nostre dimostrazioni educative e attrazioni” commenta Alex Mata, direttore generale di Zoomarine.

Pronte nuove attrazioni come Music Jump – un’installazione luminosa dove grandi e piccoli potranno saltare e creare la propria melodia musicale – e l’altalena luminosa – una vera e propria altalena dedicata a bambini e adulti che potranno dondolare sopra un cerchio luminoso. Una nuova attrazione perfetta per divertirsi in famiglia e per scattare una foto indimenticabile.

Gli ospiti del Parco potranno, inoltre, divertirsi e informarsi con l’albero sapientino, un saggio albero parlante e interattivo pronto a raccontare storie fantastiche e a rispondere a tutte le domande dei più curiosi sui temi ambientali. L’albero sapientino rappresenta l’albero della natura che spiega ai bambini cosa fare per salvaguardare il nostro pianeta, rappresentando un nuovo modo di conoscere ed imparare. Sarà installato al Parco dal 3 dicembre e resterà a Zoomarine per sempre, diventando a tutti gli effetti una nuova attrazione permanente.

Gli eventi di Natale saranno inaugurati il 3 dicembre dallo show di Carolina Benvenga che presenta il nuovo spettacolo natalizio tra elfi e alci dorate. Carolina, star dei bambini, racconterà una favola di Natale, ballerà e canterà insieme a tutti i suoi piccoli fan. Dopo lo show, è in programma il meet&greet tematizzato per avere una foto ricordo con l’artista. Il 18 dicembre arrivano poi i SeventHeaven, un gruppo vocale gospel che interpreterà le più famose canzoni di Natale in chiave moderna.

Il 26 e 27 dicembre un altro regalo con parate itineranti di farfalle luminose e nuovi show a tema. Per tutto il periodo delle feste Zoomarine sarà tematizzato con allestimenti natalizi: ritornano la casa di Babbo Natale per accogliere le letterine dei bambini, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, i giochi e luci della festa, il trucca bimbi. Per tutto il periodo di Natale sono in arrivo anche speciali ticket promozionali: acquistando su www.zoomarine.it i bambini fino a 14 anni entrano gratis, a fronte di un intero pagante.