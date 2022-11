Manovra: Conte mostra cartelli stile Love actually, ‘con Meloni italiani in ginocchio’

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Giuseppe Conte mostra uno dopo l’altro dei cartelli con un messaggio per chi legge, ricalcando la famosissima scena di ‘Love Actually’, la celebre pellicola di Richard Curtis. “In pandemia Giorgia Meloni chiedeva al mio Governo 1000 euro per tutti con un click. Alla sua prima manovra, in piena emergenza energetica, mette in ginocchio gli italiani”, si legge nel tweet che accompagna il video con cui l’ex premier va all’attacco dell’attuale presidente del Consiglio e della sua legge di bilancio. “Solo 10 euro al mese in più per i lavoratori – si legge nel primo cartello, poi gli altri a seguire -; zero euro a 660mila persone che torneranno in povertà assoluta; taglio di 6 miliardi di euro in 2 anni sulle pensioni; caro-benzina: 150 euro di spesa in più per le famiglie”. ‘Pronti?’ – si legge in uno degli ultimi cartelli – a mettere in ginocchio gli italiani…”.