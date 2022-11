Femminicidio: La Russa, ‘è questione di uomini, sì a Bicamerale segnale di unità’

Roma, 24 nov (Adnkronos) – “Va salutata con soddisfazione la decisione di passare da una commissione monocamerale a una bicamerale. Dimostra la volontà concorde di concorrere ad affrontare, se non risolvere, per poi eliminare al minimo e debellare completamente il fenomeno”. Lo ha detto Ignazioni La Russa in occasione del voto in Senato sulla commissione d’inchiesta sul femminicidio e su ogni violenza di genere.

“Si tratta di un segnale di unità e di coesione istituzionale a lavorare insieme contro ogni forma di odio per offrire a ogni donna e a ogni persona una reale opportunità di riscatto e libertà”, ha proseguito il presidente del Senato chiedendo tra le altre cose all’aula un minuto di silenzio per le vittime e annunciando per domani la sua visita a Fano per rendere omaggio e ricordare una delle recenti vittime di femminicidio.

“La violenza di genere è un fenomeno criminale complesso, una piaga sociale, una grave violazione dei diritti umani. Sbaglia chi pensa sia questione di donne, è questione di uomini perchè tocca agli uomini porre rimedio”, ha proseguito La Russa sottolineando tra le altre cose che “i casi di violenza sono aumentati del 19% l’anno scorso”.