Covid: Bassetti primo med-influencer, ‘orgoglioso di essere una guida per tanti’

Milano, 24 nov. (Adnkronos Salute) – “Essere il medico italiano più seguito sui social mi fa molto piacere. La divulgazione scientifica sui social è fondamentale in un mondo, quello della Rete, senza filtri e carico di improvvisati e di fake news. Essere una guida per i tanti cittadini assetati di scienza mi inorgoglisce molto”. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenta così i dati sul gradimento dei med-influencer che con la pandemia di Covid-19 si sono imposti sulla scena web, registrati da Sensemakers e ComScore Italia e presentati nei giorni scorsi durante il Talk ‘Dott. Google e gli altri: come si informano gli italiani’, promosso e organizzato da Alleati per la Salute, portale dedicato all’informazione medico-scientifica sostenuto da Novartis.

“E’ bello poter guidare la gente in questo mondo fantastico – scrive Bassetti su Facebook – Ed è bellissimo che così tanta gente mi segua con costanza e rispetto. Tra le tante interazioni ci saranno sicuramente anche i soliti cretini – chiosa – ma sono certamente una minoranza trascurabile”.