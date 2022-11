Calcio: ct Portogallo, ‘abbiamo fatto un buon 2° tempo ma non possiamo subire due gol così’

Doha, 24 nov. – (Adnkronos) – “Il 3-2 non ha senso. Abbiamo disputato un primo tempo contro una squadra molto organizzata, che ha rinunciato ad attaccare e si è difesa con attenzione. Avevamo molto possesso palla, ma abbiamo creato poco in attacco. Nel secondo tempo abbiamo migliorato molto questo aspetto. Abbiamo creato diverse occasioni da gol e ne abbiamo concretizzate 3. Ho detto ai giocatori all’intervallo di concentrarsi sul gioco, con personalità ed è venuto fuori un buon secondo tempo, anche se prendiamo gol che arrivano dal nulla. Non dobbiamo subire due gol così”. Il ct del Portogallo Fernando Santos commenta così la vittoria per 3-2 sul Ghana all’esordio mondiale.