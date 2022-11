Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Il Pd ha indicato D’Amato nel Lazio e Majorino in Lombardia: noi dovremmo essere la succursale del Pd? Io dico: partiamo dai programmi e poi insieme decidiamo insieme l’interprete migliore, ma non mi chiamate per mettere un sigillo sulle vostre correnti interne e lotte intestine”. Così Giuseppe Conte a Controcorrente su Rete4.