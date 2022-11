Qatar 2022: Rummenigge, ‘Germania parte a fari spenti, può essere la sorpresa’

Roma, 23 nov. – (Adnkronos) – “La favorita in Qatar? Una tra Brasile e Argentina, al di là del debutto choc, forse più i brasiliani. La Germania parte a fari spenti e anche per questo può essere la sorpresa”. Così l’ex centravanti dell’Inter e della Nazionale tedesca Karl-Heinz Rummenigge in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ dove parla anche dell’assenza della nazionale italiana. “Nessuno la capisce, già uno era più che sufficiente. L’Italia è tra le più grandi squadre del mondo ed è una mancanza pesante quella bandiera: è un danno per il vostro Paese, ma anche per tutto il calcio”.