Qatar 2022: Ledesma, ‘esordio da dimenticare ma Argentina è forte’

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Il mondiale per l’Argentina è cominciato indubbiamente male, con un esordio da dimenticare, ma la strada è ancora lunga, resta la fiducia e la consapevolezza di avere una squadra di qualità ed esperienza che arriva alla Coppa del mondo forte del successo nell’ultima Copa America”. E’ il commento all’Adnkronos dell’esordio shock dell’Albiceleste, sconfitta 2-1 dall’Arabia Saudita, di Cristian Ledesma, ex centrocampista argentino che in Italia ha vestito tra le altre le maglie di Lazio e Lecce.