Qatar 2022: Ledesma, ‘Argentina-Messico sfida da dentro o fuori’**

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Il ko contro l’Arabia Saudita fa diventare per l’Argentina il match di sabato contro il Messico una sfida da ‘dentro o fuori’. La ‘Tricolor’ è una squadra pericolosa allenata da un argentino, Gerardo Daniel Martin, che non regala niente”. Parla così della prossima sfida nel girone C dell’Albiceleste, a caccia dei 3 punti dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Arabia Saudita nel match d’esordio al mondiale, Cristian Ledesma, allenatore, ex centrocampista argentino che in Italia ha vestito tra le altre le maglie di Lazio e Lecce, sentito dall’Adnkronos.

“In Argentina si respira tanta amarezza dopo la sconfitta con l’Arabia Saudita, in queste ore stanno fioccando molte critiche perché le aspettative quest’anno erano maggiori del solito dopo il successo in Copa America ma la tendenza generale è quella di dare fiducia al gruppo, ci sono giocatori maturi e di esperienza”, conclude.