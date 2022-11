Qatar 2022: il Giappone serve la seconda sorpresa del mondiale, Germania ko 2-1

Doha, 23 nov. – (Adnkronos) – All’indomani della vittoria dell’Arabia Saudita sull’Argentina il Giappone serve la seconda clamorosa sorpresa del mondiale di Qatar 2022 battendo 2-1 in rimonta la Germania. I tedeschi dominano il primo tempo, creano tante occasioni e trovano il vantaggio con Guendogan su rigore. Nella ripresa traversa di Gnabry e palo ancora di Guendogan, ma la Germania non la chiude e nipponici la puniscono. Prima Doan, entrato in campo da 4’, trova il pari al 75′, poi Asano all’83’ la ribalta con un super-gol.

Prima dell’inizio del match storico gesto di protesta della Germania al momento della foto di gruppo: tutti con una mano sulla bocca per contestare la decisione della Fifa di non far indossare la fascia ‘One Love’. Primo tempo quasi a senso unico in tutto fuorché nel risultato. Il Giappone parte forte e all’ottavo si porta addirittura in vantaggio, ma la rete di Maeda è chiaramente viziata da una posizione irregolare. Passata la paura, si sveglia la Germania, che l’unico altro rischio della prima frazione lo correrà con Itakura.

Al 17′ Ruediger sfiora la rete di testa, poi Guendogan scalda i motori dalla distanza, ottima risposta di Gonda; molto meno attento il portiere nipponico alla mezz’ora: uscita valanga su Raum, pescato in area di rigore da Kimmich, nessun dubbio per l’arbitro salvadoregno Barton. Dagli 11 metri Guendogan firma l’1-0. Trovato il vantaggio, i tedeschi cercano ma non trovano il bis. L’occasione più chiara, appena prima del duplice fischio, è un tap-in effettivamente realizzato da Havertz ma in posizione di offside.

La ripresa inizia con un cambio nell’undici nipponico: fuori Kubo, entra Tomiyasu ma le principali occasioni sono sempre tedesche. Gnabry scheggia la traversa a inizio secondo tempo, Guendogan va vicinissimo alla doppietta ma trova il palo all’ora di gioco. Lo show tedesco prosegue, ma il bis non arriva: merito anche di Gonda, che con una serie di parate, su Hofmann e Gnabry soprattutto, riscatta l’uscita a valanga valsa la prima rete degli avversari. Al 73′ risponde da fenomeno qual è Neuer, da due passi su Ito nel primo errore della gara di Rudiger.

Alla seconda, però, il Giappone passa: azione di Minamino da sinistra, Neuer smanaccia il tiro su cui si fonda Doan, che insacca il pari e non finisce qui: a sette minuti dal novantesimo, Asano sfugge a Schlotterbeck, da due passi spara una bordata che s’infila sotto la traversa firmano il 2-1 finale.