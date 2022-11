Pd: domani Direzione su tappe Costituente, ipotesi Prodi alla guida del Comitato**

Roma, 23 nov (Adnkronos) – E’ convocata per domani alle 12,30, alla sede del Pd di sant’Andrea delle fratte, la Direzione nazionale del Partito democratico. All’ordine del giorno ci sono diversi punti, come l’agenda dell’opposizione e la legge di Bilancio; la designazione del Comitato nazionale costituente e la definizione delle tappe e delle iniziative del percorso costituente stesso.

Alla composizione del Comitato, l’organismo che guiderà la delicata fase congressuale che si aperta sabato scorso con l’Assemblea nazionale e che si concluderà con le primarie del 19 febbraio 2023, sta lavorando ancora in queste ore il segretario Enrico Letta, con diversi contatti dentro e fuori il Pd. Da quello che si apprende, tra le ipotesi in campo ci sarebbe quella di affidare a Romano Prodi la guida del Comitato costituente.