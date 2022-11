Manovra: Conte, ‘zero coraggio, zero crescita e tanta ingiustizia sociale’**

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Io immagino uno Stato che si occupi delle persone da quando nascono a quando muoiono, sennò che Stato è? E’ disumano. La presidente Meloni in conferenza stampa ha parlato oltre un’ora, lasciando poco spazio alle domande, e si è vantata di aver fatto una manovra di crescita e giustizia sociale. Quando questa manovra si concretizzerà, i cittadini si accorgeranno che è una manovra a zero coraggio, zero crescita e tanta ingiustizia sociale”. Così Giuseppe Conte a Controcorrente su Rete4.