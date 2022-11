Manovra: Calenda, ‘inviate proposte a Meloni e Giorgetti, Fazzolari non dica cavolate’

Roma, 23 nov (Adnkronos) – “Non so quale sia l’esperienza di Governo di questo signore che non conosco. Per sua informazione abbiamo pubblicato e inviato a @GiorgiaMeloni e Giorgetti i dettagli delle nostre proposte. Chiacchierare prima di informarsi porta a dire cavolate. Buon lavoro”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda rilanciando le dichiarazioni del sottosegretario all’Attuazione del programma Giovanbattista Fazzolari che, a sua volta, aveva commentato le proposte del Terzo polo sulla legge di Bilancio.