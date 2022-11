Manovra: Calenda, ‘asse con Fi? No, non lavoreremo insieme’

Roma, 23 nov (Adnkronos) – Asse con Forza Italia sulla su manovra? “L’obiettivo di Forza Italia, si è capito, è quello di fare il contro canto al governo. Ma su che? No, non ci lavoreremo insieme”. Lo ha detto Carlo Calenda presentando le proposte del Terzo Polo sulla legge di Bilancio.

“Il lavoro dell’opposizione non è scendere in piazza ma fare proposte e migliorare” la manovra, ha sottolineato tra l’altro il leader di Azione.