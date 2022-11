La forza dell’equilibrio può rappresentare il punto di svolta del Benevento. Che ha ritrovato l’appuntamento con la vittoria e ha ripreso a far correre la classifica grazie anche, o forse soprattutto, a quella solidità difensiva già parzialmente apprezzata nella fase iniziale della stagione. Basti pensare che la Strega riuscì a mantenere la porta inviolata per due volte nelle prime quattro giornate, con appena due reti al passivo in 360 minuti. Numeri che non ha saputo confermare nelle sei gare successive, in cui i gol al passivo sono stati addirittura dieci e i clean sheet zero.

