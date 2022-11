Femminicidio: Valente (Pd), ‘sì a Bicamerale grande risultato’

Roma, 23 nov (Adnkronos) – “Stiamo lavorando perché la Commissione Affari costituzionali entro stasera e l’Aula entro domani possano dire il primo sì all’istituzione di della Commissione Bicamerale di inchiesta sul femminicidio, nonché ogni forma di violenza di genere”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, nella XVIII legislatura presidente della Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere.

“Domani mattina il Senato è convocato per una seduta ad hoc, in occasione della Giornata internazionale per il contrasto alla violenza contro le donne. Istituire la Commissione Bicamerale, che possa proseguire il lavoro delle Commissione monocamerali è un grande risultato”, prosegue Valente.

“Nella passata legislatura la Commissione ha approvato 13 relazioni che fanno luce sul fenomeno della violenza contro le donne e danno chiare indicazioni di percorso. Ogni 3 giorni continua a morire una donna per mano di un uomo, la lotta alla violenza contro le donne è una priorità che l’istituzione della Bicamerale conferma e un segnale importantissimo del Senato e del Parlamento tutto. Per questo ringrazio tutti i gruppi parlamentari che in queste ore stanno lavorando. Alla luce della mia esperienza sono certa che l’istituzione della Bicamerale potrà dare un contributo prezioso al contrasto del fenomeno”, conclude.