Femminicidio: Meloni in Senato per relazione conclusiva Commissione

Roma, 23 nov (Adnkronos) – Domani, giovedì 24 dalle 14.30 alle 16 si svolgerà nella sala Zuccari presso il Senato (via della Dogana vecchia, 29) la presentazione della relazione conclusiva della Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere che ha svolto i suoi lavori nel corso della XVIII legislatura. Lo rende noto il Senato.

All’iniziativa, che è stata promossa dalla senatrice Valeria Valente, già presidente della Commissione, porterà i suoi saluti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo l’apertura dei lavori a cura del presidente del Senato Ignazio La Russa. Introdurrà Valeria Valente, senatrice del Pd.

Sono previste le relazioni di alcuni consulenti della Commissione Femminicidio nella XVIII legislatura: la statistica Linda Laura Sabbadini; Teresa Manente, responsabile dell’ufficio legale di Differenza Donna; Maria Monteleone, già procuratrice a capo del pool antiviolenza del Tribunale di Roma. Antonella Veltri, presidente di D.i.Re Donne in Rete contro la violenza porterà la sua esperienza. Saranno presenti le senatrici e i senatori componenti della Commissione nella XVIII legislatura. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sul canale 1 della web tv e sul canale 1 Youtube del Senato.