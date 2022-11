Cresco Award 2022, Gallizioli (Sodalitas): “Sostenibilità impegno di Fondazione Sodalitas”

Bergamo, 23 nov. (Adnkronos) – “La sostenibilità è l’impegno generale di Fondazione Sodalitas, in tutte le sue attività. Lo scopo di Cresco Awards è cercare di diffondere quelli che sono gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu tra i comuni e stimolare partnership tra imprese e territorio”. Così Dario Galizzioli di Fondazione Sodalitas e responsabile Cresco Award 2022, sottolinea l’impegno della Fondazione e l’importanza delle partnership con un gruppo di imprese associate a Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità – Bureau Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx Express, Gedeon Richter Italia, Intesa Sanpaolo, KPMG, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Saint-Gobain, Solvay, STMicroelectronics – che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.

I premi dell’edizione 2022 di Cresco Awards – Città Sostenibili sono stati assegnati da una Giuria indipendente e consegnati il 23 novembre ai Sindaci e Assessori dei Comuni nell’ambito della 39^ Assemblea Annuale dell’Anci presso la Fiera di Bergamo. I riconoscimenti ai vincitori della 7^ edizione del contest, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), ha premiato l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

A meritare il riconoscimento i Comuni di Roseto Capo Spulico (Cs), Cles (Tn), Crispiano (Ta), i Comuni del Pia Rurale (Vi), Pozzuoli (Na) e Brescia.