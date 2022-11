Agile Lab: Self Management e Smart Working per dipendenti produttivi e soddisfatti!

(Adnkronos) – Milano, 23 novembre 2022.Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, in tema di “innovazione” e “agility”, Agile Lab, azienda italiana incentrata sulle tecnologie abilitanti legate al mondo Big Data e ai sistemi data-intensive,è decisamente all’ avanguardia.

Profonda trasparenza, management decentrato e agile, con ricorso allo smart working. Progetti innovativi, come lo “Smart Working Plus” e ancora, work-life balance, formazione, possibilità di carriera.

Perché il benessere delle persone che lavorano nell’ azienda è sempre al centro.

Agile Lab,da sempre, è attenta alle esigenze dei propri dipendenti, non solo investendo molto nella crescita professionale e personale di tutti coloro che lavorano con l’azienda ma anche offrendo, concretamente, trasparenza, possibilità di carriera, formazione, lavoro agile in smart working.

Tutto questo, innanzitutto, grazie alla flessibilità di una metodologia di Self management implementata, ma anche ad un sistema organizzativo che mette al centro il benessere dei dipendenti a reale vantaggio della loro produttività.

Il Management decentralizzato e l’azione trasparente

Qualche anno fa, con il supporto di Leapfrog, società di consulenza specializzata nella trasformazione ed innovazione organizzativa, Agile Lab è passata da un’organizzazione flat ad Holacracy.

Come dichiara Sara Tamburini, HR and Employer Branding di Agile Lab, “si tratta di un modello americano basato su un sistema operativo più snello, volto a migliorare ed ottimizzare i processi aziendali.”Non un’organizzazione piramidale, ma determinata piuttosto in “cerchie”, laddove ogni cerchia rappresenta un dipartimento aziendale: Engine, Marketing, HR, Sales e così via.

Questo sistema decentralizzato consente ad ognuno di essere responsabile del lavoro e del proprio tempo: per questo si parla di “self responsibility” e “self management”.

I ruoli sono distribuiti in modo chiaro, come anche le accountabilities, ovvero le mansioni di ciascuno. “Nel merito delle proprie “responsabilità”, ci può muovere in tutta autonomia, sempre ricordando di non danneggiare altri ruoli o l’organizzazione.”

“D’altronde, la trasparenza è il nostro valore fondamentale e i processi che regolano le nostre cerchie aziendali sono tutti contenuti nel nostro Handbook, che mi piace un po’ definire come il “libretto di istruzioni” dell’azienda.”

Il documento, di pubblica consultazione anche sul sito aziendale, nasce infatti con l’idea di rispondere in modo quanto più esaustivo possibile a tutte le potenziali domande, sia di un candidato che di un dipendente.

“Il nostro è un grande team, che opera un reale gioco di squadra. Una volta “saliti a bordo”, siamo tutti invitati a collaborare per apportare migliorie all’intera organizzazione, se pensiamo che alcuni processi possano essere snelliti o perfezionati: ciò porta davvero tutti noi ad avere un concreto impatto sui processi aziendali, creando grande engagement.”

La centralità di coloro che lavorano in Agile Lab

Il dipendente in Agile Lab è sempre al centro, e questo a reale vantaggio del suo benessere e produttività.

Una risorsa che inizia a lavorare in azienda può contare su un on-boarding di due settimane. Successivamente, è previsto un meeting 1:1 due volte al mese con il proprio referente. Si tratta di un momento importante, perché permette di tenere traccia dell’esperienza in azienda e consente al singolo di potersi esprimere liberamente. “Se ci sono delle criticità, se ne discute e si cercano, insieme, soluzioni.”

Poi, fondamentale,la formazione: un vero e proprio win-to-win, perché da un lato, la persona aggiorna le proprie competenze e skills, restando competitiva sul mercato, e dall’altro, l’azienda può contare su risorse sempre al passo con le nuove tecnologie, potendo altresì accogliere nuovi progetti.

“Si tratta di un circolo virtuoso a cui non possiamo e non vogliamo rinunciare.E lo facciamo concretamente:offriamo infatti 1000 euro di budget annuali a ciascuno, da gestire in autonomia, per la propria crescita personale e professionale.”

E l’avanzamento di carriera, invece? “In Agile Lab non si usa chiedere l’agognata promozione o l’aumento: il nostro percorso è molto chiaro, non ci sono segreti.”