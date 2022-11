Qatar 2022: Hjulmand, ‘lenti e nervosi, la situazione è complicata ma siamo all’inizio’

Al-Rayyan, 22 nov. -(Adnkronos) – “Dispiace sia per la prestazione, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto un inizio a rilento e una manovra un po’ lenta. Dispiace ovviamente anche per il risultato. La situazione sta diventando complicata, ma ovviamente non è finita. Siamo all’inizio del torneo, ma puntavamo chiaramente a un risultato migliore. Penso che abbiamo giocato troppo nervosamente e troppo lentamente”. Il ct della Danimarca Kasper Hjulmand commenta così in conferenza stampa il pareggio per 0-0 contro la Tunisia all’esordio mondiale.