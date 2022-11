Milano: era ricercato per furto, polizia lo trova in stazione Rogoredo, arrestato

Milano, 22 nov.(Adnkronos) – La polizia ha arrestato un cittadino italiano di 42 anni perché destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere. Lo scorso 23 ottobre a Milano, gli agenti della polfer di Milano, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Rogoredo, hanno proceduto al controllo di un uomo dall’aspetto trasandato, proveniente da una delle banchine presenti in stazione.

Dagli accertamenti in banca dati è emerso a suo carico un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dalla procura di Cremona lo scorso 22 ottobre, essendo l’uomo stato sorpreso più volte nelle vicinanze della stazione di Milano Rogoredo in violazione dell’obbligo di dimora applicatogli lo scorso 27 settembre a seguito dell’arresto per furto aggravato.

L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.