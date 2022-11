Roma, 22 nov (Adnkronos) – “Discussione in politica e in famiglia, fra amici c’è, è sana, consigli quello che uno fa bene, quello che uno sbaglia e potrebbe far meglio. Però la Lega è una comunità. Si può avere un’idea diversa su tanto, però quando per 10, 20, 30 anni frequenti la stessa famiglia non si riesce a litigare, non si riesce a volersi male con nessuno”. Lo ha detto Matteo Salvini ad ‘Agorà’ con riferimento alle ultime discussioni avute con Roberto Maroni.