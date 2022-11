Manovra: Fratoianni, ‘ci aspettavamo poco, governo ha fatto pure peggio’

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “No Presidente Meloni, la vostra non è una manovra coraggiosa. Avete agito in continuità con il governo Draghi, dimostrando come la vostra fosse una finta opposizione. Il segno della manovra sta in una frase: deboli coi forti e forti con i deboli”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Da un lato – prosegue il leader di SI – cancellate il reddito di cittadinanza, come se fosse un lusso campare con 500 euro al mese. Dall’altro evitate di prendere i miliardi di extraprofitti delle compagnie energetiche e restituirli alle famiglie in difficoltà. Persino Macron è stato più coraggioso di voi su questo fronte”.