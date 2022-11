Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Se qualcuno pensa che di fronte a tutto quello che è successo uno come me si impaurisce o si ferma, ha sbagliato persona. Io continuerò ad andare ai processi, continuerò a scrivere, con tutte le carte stampate che ho da parte. Finisco il tour sul ‘Il mostro’ e riprendo a fare politica in prima persona”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato.