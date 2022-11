Governo: Meloni, ‘valore centrale corpi intermedi, confronto sia stabile’

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Noi compiamo un mese dal giuramento, e in un mese abbiamo già incontrato parti sociali e imprese. Come voi credo nel valore centrale dei corpi intermedi”. Lo dice il premier Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea nazionale di Confartigianato.

“Vorrei che il nostro non fosse semplicemente un confronto di carattere sindacale su quello di cui io ho bisogno e su ciò di cui avete bisogno voi. Ma vorrei un confronto stabile sulla strategia di questa nazione”, rimarca il presidente del Consiglio.