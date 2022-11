Economia: Rotondi, ‘la responsabilità sociale permetterà superare periodo pericoloso”

Milano, 22 nov. (Adnkronos) – “Responsabilità sociale nell’economia e cultura come infrastruttura sono le chiavi per uscire dalla tempesta perfetta” così Vito Rotondi economista che è intervenuto ieri al Palazzo delle Stelline di Milano nell’ambito della IDN Direzione Nord Una Nuova Stagione a Milano al Palazzo delle Stelline. Rotondi ha spiegato che per superare il periodo pericoloso in cui viviamo “E’ necessario rimuovere il concetto del futuro abbandonato”. Partecipando al panel su “Diritti e formazione per un Lavoro oltre le crisi”, Rotondi ha ricordato che la Responsabilità Sociale nell’economia è una sintesi tra visioni progressiste e conservatrici. E la Cultura come Infrastruttura, che insegna la vita, umana, civica, professionale può interrompere lo stato generale di ansia, irrequietezza, agitazione, crisi etc. che sono i principali sintomi della tempesta perfetta, generata dalla pandemia e dalla crisi internazionale. Istituzioni, Accademie, Business e Società possono contribuire a creare Cultura per farne linguaggio trasversale in favore dei giovani affinché anche loro possano coronare il sogno della propria vita”.

“Il rispetto dell’economia sociale e dell’intelligenza competitiva – ha concluso Rotondi – promuove il merito e favorisce il senso di appartenenza nel Lavoro e nel Diritto, indispensabile al progresso della Società”.