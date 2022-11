Calcio: Cristiano Ronaldo, ‘amo il ManUnited e i suoi tifosi, momento giusto per nuova sfida’

Doha, 22 nov. (Adnkronos) – “A seguito di conversazioni con il Manchester United, abbiamo concordato di comune accordo di rescindere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida”. Queste le parole di Cristiano Ronaldo dopo l’annuncio del Manchester United della rescissione consensuale del contratto con effetto immediato. “Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro”. Ronaldo è attualmente alla Coppa del Mondo in Qatar, dove il Portogallo inizierà giovedì contro il Ghana.