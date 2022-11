21 Invest: Zanzar perfeziona acquisizione Palagina

Milano, 22 nov. (Adnkronos) – Il gruppo Zanzar attivo nella produzione di sistemi anti-insetto, protezioni solari, tapparelle ed altri accessori per il mondo degli infissi, da novembre 2021 nel portafoglio di 21 Invest, ha perfezionato l’acquisizione di Palagina, azienda di Fucecchio (Fi) attiva nella produzione di sistemi anti-insetto e protezioni solari premium. ”Con questa integrazione – si sottolinea in una nota- il gruppo Zanzar prosegue nel percorso di posizionamento quale one-stop-shop a servizio dell’allestimento del foro finestra nell’ambito del progetto In&Out, acquisendo un marchio premium per raggiungere una diversa fascia del mercato, avendo accesso ad un portafoglio prodotti estremamente complementare, con significative opportunità di cross-selling, sia in Italia che all’estero. Palagina manterrà la propria identità ed autonomia, al contempo il Gruppo proseguirà nel rafforzamento delle sinergie, sia a livello commerciale che di cross-fertilization di competenze, a servizio dello sviluppo di tutte le aziende che ne sono parte. Nel 2022, con l’integrazione di Palagina, il gruppo Zanzar prevede di raggiungere un fatturato di circa 130 mln di euro, affermandosi ulteriormente come azienda leader del settore”.

Alessandro Benetton, Presidente e Fondatore di 21 Invest, definisce questa operazione ”un primo importante passo nell’accelerazione del percorso di sviluppo condiviso che stiamo strutturando con Zanzar. L’approccio perseguito vede, da una parte, la crescita organica e, dall’altra, il consolidamento del settore quale leva importante di creazione di valore di lungo termine”. Angelo L’Angellotti, Ad di Zanzar ritiene che Palagina, ”potrà dare un contributo positivo al suo sviluppo, ed altrettanto certi di poterla aiutare a proseguire lungo il percorso tracciato dai fondatori, accelerandone ulteriormente la crescita ed il rafforzamento. Con questa acquisizione il Gruppo prosegue la sua crescita anche per linee esterne, con ulteriori operazioni in fase di analisi e discussione”.