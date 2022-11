Ucraina: Zelensky nel Giorno della Dignità e della Libertà, ‘supereremo tutto e vinceremo’

Kiev, 21 nov. (Adnkronos) – “Resisteremo, sopporteremo, supereremo tutto, sopravviveremo. Vinceremo! E nel Giorno della Dignità e della Libertà, ci riuniremo in Piazza Indipendenza”. Lo ha affermato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky parlando in occasione della Giornata della dignità e della libertà.

Il 21 novembre è il Giorno della dignità e della libertà in Ucraina, una data scelta per ricordare l’inizio della Rivoluzione della dignità nel 2013 e l’inizio della Rivoluzione arancione del 2004, il 22 novembre.