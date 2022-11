Servizi: Iv, ‘Mantovano conferma parole Renzi, Belloni ha opposto segreto Stato’**

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “La nota del Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano conferma esattamente ciò che il senatore Matteo Renzi riporta nell’edizione aggiornata del libro ‘Il Mostro’: la dottoressa Elisabetta Belloni ha opposto il segreto di Stato in merito a indagini legate alla vicenda ‘Autogrill’”. Così una nota dell’ufficio stampa di Italia Viva.

“Ancora una volta, per l’ennesima volta, nessuno può smentire quanto il senatore Renzi racconta nel libro. Quanto alle scelte della dottoressa Belloni, il senatore Renzi conferma per filo e per segno il giudizio già espresso nella prima edizione de ‘Il Mostro’ a proposito della sua mancata elezione al Quirinale”.