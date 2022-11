Qatar 2022: Van Gaal, ‘possiamo solo migliorare, giocatori un po’ tesi per l’esordio’

Doha, 21 nov. – (Adnkronos) – “Possiamo solo migliorare, probabilmente c’era una certa tensione tra i giocatori per l’esordio al mondiale”. Così l’allenatore dell’Olanda Louis Van Gaal dopo la vittoria per 2-0 sul Senegal, maturata solo nei minuti finale. “Non ho mai pensato che avremmo perso e con l’ingresso di Depay volevo avere più possibilità di segnare -sottolinea il ct olandese-. Si tratta di un giocatore che può fare la differenza, vevamo concordato prima della gara che avrebbe giocato circa mezz’ora. Con l’Ecuador vorrà giocare, ma devo valutare il suo stato di forma dopo questa partita. Gakpo è stato decisivo, l’ho lasciato dentro perché sa fare gol ed è molto agile. Il Senegal ha avuto tre occasioni, ma abbiamo un portiere come Noppert che tra i pali sa il fatto suo. Non abbiamo giocato molto bene, troppe volte abbiamo concesso loro la palla e la possibilità di segnare. Dovevamo essere più compatti”.