Qatar 2022: gruppo A, il tabellino di Senegal-Olanda

Doha, 21 nov. – (Adnkronos) – Il tabellino del match fra Senegal ed Olanda, gara del gruppo A dei mondiali di Qatar 2022:

Senegal-Olanda 0-2 (0-0);

Senegal (4-3-3) – E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé, Diallo (62′ Jakobs); N. Mendy, I. Gueye, Kouyaté (73′ P. Gueye); I. Sarr, Dia (69′ Dieng), Diatta (74′ Jackson). A disp: Dieng, Gomis, F. Mendy, M. Ndiaye, Ballo-Touré, Ciss, Name, Sarr, I. Ndiaye, Diedhiou. All.: Aliou Cissé

Olanda (3-5-2) – Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis (79′ Koopmeiners), F. De Jong, Gakpo (90’+4′ De Roon), Blind; Bergwijn (79′ Klaassen), Janssen (62′ Depay). A disp: Pasveer, Bijlow, De Vrij, Timber, Malacia, Frimpong, Taylor, Simons, Lang, Werghorst, L. De Jong. All.: Louis Van Gaal

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (Bra)

Marcatori: 84′ Gakpo, 90’+9′ Klaassen.

Ammoniti: N. Mendy, I. Gueye, De Ligt.