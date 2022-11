Qatar 2022: Abodi, ‘mancanza maglia azzurra vuoto incolmabile’

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “La mancanza della maglia azzurra ai Mondiali è un vuoto incolmabile: penso ai bambini e alle bambine. Noi siamo cresciuti con la maglia azzurra ai Mondiali e agli Europei. L’assenza della nostra Nazionale è legata ad eventi incidentali, per due calci di rigore….non si giudica un giocatore, ma è evidente che quei due rigori hanno segnato, come successo agli Europei, in una sorta di compensazione della fortuna, la nostra assenza in Qatar. Quelle generazioni che stanno crescendo senza Italia ai Mondiali spero che possano recuperare un motivo di attrazione per seguire il gioco più bello del mondo, senza nulla togliere alle altre discipline”. Lo ha detto il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in una intervista all’Adnkronos, sull’avvio dei mondiali di calcio in Qatar con l’assenza dell’Italia per il secondo mondiale consecutivo.