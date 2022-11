Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Bonaccini ci sono due cose che contribuiscono alla crisi del Pd: buttare sempre le responsabilità su gli altri e non proporre mai nulla di preciso. Sei per revisione Rdc? Contro jobs act? Per armi Ucraina? Dicci qualcosa di…riformista (smicit)”. Così Carlo Calenda su twitter.