Manovra: Conte, ‘su rdc governo disumano, pronti a tutto contro piano folle’**

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Cancellazione, sospensione, taglio di qualche mese, altri tagli fra un anno. Sul Reddito di cittadinanza il Governo da settimane gioca con la vita delle persone: un atteggiamento disumano sulla pelle di famiglie che a stento pagano la bolletta e fanno la spesa. L’ultima novità che arriva dalla maggioranza della Meloni parla di un taglio di mensilità del Reddito di cittadinanza per gli “occupabili”: persone in grande difficoltà, fra cui molti over 50 e 60 per cui trovare lavoro oggi è durissimo e 200 mila cittadini che già lavorano e che chiedono il Rdc per integrare stipendi da fame. Siamo disposti a tutto per arginare questo piano folle, anche a scendere in piazza”. Così su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte.

“Noi non getteremo mai la spugna su queste battaglie – assicura l’ex premier – vediamo se saremo i soli o se altre forze politiche risponderanno ‘presente’”.