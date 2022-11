Manovra: Abodi, ‘misure in continuità emergenza ma ponte per opportunità future’

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – La manovra che il Consiglio dei ministri si appresta a varare in serata apre uno “spazio che non è solo in continuità, per fronteggiare le emergenze” che il Paese ha davanti, “ma è anche volto a creare presupposti per il futuro. Sono infatti misure che in parte determineranno il sostegno per i tempi difficili che abbiamo davanti, ma” che puntano “anche a creare un ponte verso le opportunità future”. Lo assicura all’Adnkronos il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, ospite di Adnkronos Live.

Sport e giovani, in particolare, “sono due fattori fondamentali per la socialità, io li chiamo ‘difese immunitarie sociali’. Lo sport è una infrastruttura immateriale”, mentre “i giovani attraversano la società rappresentandone la parte più all’avanguardia”. Di loro la legge di bilancio si occupa attraverso misure sul “servizio civile universale, sul lavoro, sulla natalità, sulla famiglia, sulla case: tutte misure che mirano a dare opportunità ai giovani”, anche per far sì che recuperino “fiducia nelle istituzioni”, spiega il ministro.