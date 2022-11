Banche: Patuelli, ‘le italiane combatteranno per evitare il credit crunch’**

Firenze, 21 nov. – (Adnkronos) – “Le banche combatteranno in Italia per evitare il credit crunch e nel dibattito europeo io sono completamente d’accordo con quanto sta dicendo il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nell’ultimo mese”. Lo ha detto il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, durante un seminario dell’Associazione Bancaria Italiana con la stampa a Firenze.

Ignazio Visco, ha ricordato Patuelli, “dal discorso di Firenze” il 30 settembre scorso alla Fondazione Cisefin, “fino all’ultimo intervento fatto nell’auletta dei gruppi alla Camera dei deputati, è stato il primo ad illustrare un grande equilibrio” parlando di “una politica monetaria che non segua con automatismo quella americana, che non abbia dei meccanismi preconcetti ma che valuti le condizioni che possono essere man mano affioranti. Questo mi sembra l’approccio più saggio ed equilibrato, che è bene sottolineare”.