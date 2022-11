Twitter, Trump: “Mi piace Elon Musk ma rimango su Truth”

Washington, 20 nov. (Adnkronos) – “Rimango su Truth, lo preferisco, mi piace come funziona. Mi piace Elon ma rimango su Truth”. Così Donald Trump afferma la sua intenzione di rimanere sul social da lui creato anche dopo che, con la nuova mossa della sua caotica presa di potere di Twitter, Musk ha fatto votare in un sondaggio la riammissione dell’ex presidente, che era stato bandito – come del resto da tutte le altre principali piattaforme – dopo l’assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori.

“Il popolo ha parlato, Trump sarà riammesso: vox populi, vox dei”, ha twittato la notte scorsa il fondatore di Tesla, sempre più vicino a posizioni conservatrici, annunciando i risultati del sondaggio che avrebbero indicato che per un ristretto margine – 52% favorevoli e 48% contrari – gli utenti di Twitter desiderano riammettere Trump nella loro comunità virtuale.