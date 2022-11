Tennis: Volandri, ‘dispiace moltissimo per l’assenza di Berrettini che si aggiunge a Sinner’

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Ci dispiace moltissimo per l’assenza di Berrettini, che ha provato a recuperare fino all’ultimo momento dimostrando il suo attaccamento alla maglia della nazionale. La sua assenza si somma a quella di Sinner, anche lui infortunato. Matteo sarà qui con noi da mercoledì per sostenere la squadra. Sono sicuro che sapremo far fronte a queste due perdite: i ragazzi daranno il massimo e tutti si faranno trovare pronti. Ho la fortuna di avere una squadra competitiva e di poter fare delle scelte a prescindere dalle assenze”. Lo ha detto Filippo Volandri, capitano della Nazionale italiana di Coppa Davis. “Le avversarie che troveremo a Malaga sono forti. Gli Usa, nostri rivali nei quarti, sono sicuramente uno dei team più competitivi, ma noi li affronteremo con la consapevolezza di potercela giocare”.