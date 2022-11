I Carabinieri della Compagnia di Benevento, supportati da quelli del Nucleo Cinofili di Sarno, sono stati impegnati in un ulteriore servizio di controllo del territorio a largo raggio, volto al contrasto dell’illegalità diffusa e, in particolare dei furti in abitazione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei Comuni di Pietrelcina e San Giorgio del Sannio.

