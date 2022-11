Riscaldamenti, a Benevento il freddo anticipa l’accensione di un giorno

Rimodulazione del calendario nazionale zona C (che comprende Benevento) per la data di partenza dell’indirizzo normativo di accensione degli impianti termici, ma anche stretta sui punti luce di illuminazione pubblica e illuminazione dei monumenti: i due ambiti operativi di atto sindacale emesso per fare fronte da un lato alle necessità imposte dal rigore climatico delle ultime ore e dall’altro alla necessità di risparmiare energia elettrica.

